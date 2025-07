ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RAFFORZA LA DIFESA CON LA FRANCIA, DISCUSSA COOPERAZIONE SU DRONI E INTEGRAZIONE EUROPEA»

14.22 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Buona e concreta conversazione con il Presidente della Francia Emmanuel Macron. Abbiamo discusso le nostre principali esigenze di difesa. In primo luogo si è parlato del rafforzamento della difesa antiaerea. Abbiamo bisogno di una protezione affidabile contro missili e droni russi. Si è discusso della fornitura di missili aggiuntivi per i sistemi SAMP/T e Crotale. Abbiamo parlato molto del finanziamento della produzione di droni ucraini di ogni tipo. La Francia è pronta ad aiutarci in questo, lavoreremo insieme.

Abbiamo anche discusso dell’addestramento dei piloti ucraini sui “Mirage”. Apprezziamo molto che la Francia continuerà la loro formazione e grazie a questo potremo preparare ancora più piloti aggiuntivi. Ho informato sui risultati del terzo incontro con la parte russa a Istanbul. Siamo riusciti a concordare un nuovo scambio di prigionieri. Attendiamo una risposta alla nostra proposta di tenere un incontro al più alto livello entro la fine di agosto. In esso devono essere presenti rappresentanti dell’Europa.

Abbiamo discusso dettagliatamente il nostro percorso di integrazione europea. Abbiamo concordato di lavorare alla ricerca di soluzioni che permettano di aprire il primo cluster di negoziazione al più presto. È importante che l’Ucraina e la Moldova continuino a muoversi in sincronia.

Abbiamo anche parlato del funzionamento dell’infrastruttura anticorruzione ucraina, che è completamente operativa. Il progetto di legge presidenziale garantisce l’indipendenza e l’efficacia degli organi anticorruzione e previene l’influenza russa su di essi.

Ringrazio la Francia per il sostegno e la disponibilità ad aiutare!

///

Хороша, предметна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Обговорили наші основні оборонні потреби. Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом.

Також обговорили тренування українських пілотів на «міражах». Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів.

Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи.

Детально обговорили наш євроінтеграційний шлях. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.

Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!