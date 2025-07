ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RAFFORZA LA DIFESA AEREA CONTRO DRONI RUSSI, PROSEGUONO I LAVORI DI EMERGENZA E ASSISTENZA AI FERITI»

09.21 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Durante la notte hanno lavorato attivamente i reparti dei nostri sistemi senza pilota, l’aviazione dell’esercito e l’aviazione delle Forze Aeree, i difensori antiaerei, i reparti di difesa aerea, i gruppi mobili di fuoco. Nel complesso i difensori del cielo hanno abbattuto solo in questa notte alcune centinaia di droni d’attacco russi. Ottimi risultati nella protezione contro i “Shahed” con decine di droni russi abbattuti. Nella notte sono stati abbattuti anche alcuni missili. Purtroppo non tutti, ci sono stati anche impatti. Ma stiamo costantemente rafforzando lo scudo aereo ucraino ed è molto importante mantenere una comprensione completa con i partner su come possono aiutare esattamente. Passo dopo passo stiamo colmando il deficit di finanziamento per la produzione di droni, e questa settimana avrò nuove conversazioni con i partner su questo compito. Il ministro della Difesa dell’Ucraina e il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa stanno eseguendo gli incarichi necessari a loro livello. Attualmente in tutte le zone dove è necessario continuano i lavori di recupero e salvataggio. In particolare, ciò riguarda la fornitura di energia elettrica. Viene fornito l’aiuto necessario ai feriti: fino ad ora si conoscono 8 feriti. Sono grato ai soccorritori, ai servizi comunali, alla polizia, agli operatori energetici – a tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro operativo. Gli ucraini sanno come difendersi e sicuramente si difenderanno. Gloria all’Ucraina

Сьогодні вночі активно працювали підрозділи наших безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи.

Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти «шахедів» – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання.

Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні.

Зараз усюди, де потрібно, тривають відновлювальні й рятувальні роботи. Зокрема, це стосується електропостачання. Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам – усім, хто залучений, за оперативну роботу. Українці вміють захищати себе й обовʼязково захистять. Слава Україні!