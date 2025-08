ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA PREMIA I SOLDATI DELLA 80A BRIGATA AEROTRASPORTATA» (VIDEO)

17.25 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Al punto di comando del 2° battaglione aerotrasportato d’assalto della 80a Brigata aerotrasportata separata Galiziana sono stati premiati con decorazioni statali i nostri soldati. Ringrazio per il servizio, per la difesa dell’Ucraina e del suo popolo. Ringrazio per l’operazione di Kursk e per i passi molto coraggiosi.

C’è stata una conversazione aperta e sostanziale con i comandanti sull’attuale situazione operativa nella zona di responsabilità dell’unità, i problemi esistenti e le modalità per risolverli. In particolare, abbiamo discusso l’esperienza nell’uso di sistemi senza pilota e la lotta contro gli operatori dei droni russi. Abbiamo discusso armi promettenti e il supporto alle brigate per la produzione autonoma di droni: esplosivi, fibra ottica e altri componenti necessari.

Abbiamo rivolto attenzione alle esigenze della brigata in mine antiuomo, pick-up e quad. Ho già incaricato lo Stato Maggiore di preparare un procedimento chiaro che permetta alle brigate di acquistare direttamente i pick-up, secondo lo stesso principio che vale per i droni. L’attuazione di questo deve essere rapida.

На пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відзначив державними нагородами наших воїнів. Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки.

Була відверта і змістовна розмова з командирами про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Окремо – про досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів. Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами.

Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах. Уже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами. Реалізація цього має бути оперативною.