ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA E LA REPUBBLICA CECA COLLABORANO PER LA PACE, GLI STATI UNITI SOSTENGONO IL CESSATE IL FUOCO»

18.17 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con il Primo Ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala. Ho informato su tutti i nostri contatti e sforzi per garantire la fine degli omicidi e una pace concreta. In questi giorni ci sono molte chiamate e contatti a vari livelli. Tutti sono uniti nel fatto che la guerra deve finire e che l’Europa deve sviluppare una posizione comune su ogni importante aspetto di sicurezza.

Gli Stati Uniti sono determinati a raggiungere un cessate il fuoco, dobbiamo sostenere insieme tutti i passi costruttivi. Una pace dignitosa, affidabile e duratura può essere solo un risultato condiviso.

Ho ringraziato la Repubblica Ceca per tutto il supporto fornito all’Ucraina, in particolare per l’iniziativa ceca di fornire artiglieria ai nostri combattenti. Questo ha aiutato a salvare molte vite e a rafforzare le nostre posizioni. Grazie alla forza andiamo verso una sicurezza affidabile. Grazie!

///

Говорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Поінформував про всі наші контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир. Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту.

Америка налаштована досягти припинення вогню, маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом.

Подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією. Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки. Дякую!

