ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA DISCUTE I RISULTATI DEI SUOI ATTACCHI DI RITORSIONE SULLA RUSSIA, DEFINENDO LE PRIORITÀ PER LA DIFESA E LA PRODUZIONE MILITARE»

13.20 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho tenuto una riunione sugli attacchi di ritorsione, che sono le nostre risposte pienamente giustificate ai colpi russi. Hanno riferito le Forze Armate dell’Ucraina, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, il ministro della Difesa e il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa sui risultati delle nostre operazioni, in particolare sull’entità dei danni in Russia, sul rapporto tra il costo dell’attacco e il risultato ottenuto, nonché sull’impatto sulla macchina militare dell’aggressore. È importante sottolineare che diventa più vantaggioso per l’Ucraina l’equilibrio tra i nostri investimenti nei vari tipi di armi a lungo raggio e i risultati conseguiti. La logistica russa, le installazioni militari da cui bombardano il nostro territorio e gli elementi della loro economia di guerra hanno subito perdite significative. Abbiamo definito le priorità per gli attacchi di ritorsione e la nostra produzione difensiva. I tentativi della Russia di protrarre la guerra avranno un costo per lei. Sono grato a tutti coloro che lavorano per la forza dell’Ucraina. Sono orgoglioso dei nostri guerrieri

///

Провів нараду щодо дипстрайків – наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат. Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!