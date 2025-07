ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA DISCUTE DELLO SCAMBIO DI PRIGIONIERI E DEI PROGRESSI PER IL RITORNO A CASA DEI CIVILI»

13.23 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi ho tenuto un incontro con quasi tutta la nostra squadra che lavora per la liberazione dei prigionieri e per aiutarli. C’erano rappresentanti del quartier generale, rappresentanti dei servizi coinvolti negli scambi, il team dell’Ufficio e le nostre persone liberate dalla prigionia russa, difensori da diversi fronti, tra cui da Mariupol, gli Azov, la nostra paramedica Tyra, Lenié Umerova, una civile catturata dagli occupanti in Crimea.

Sono grato a tutti per questo incontro. Abbiamo onorato la memoria dei soldati uccisi nel terribile attentato di Olenivka. Abbiamo parlato delle cose più importanti: il ritorno di tutte le nostre persone a casa, a che punto siamo oggi con gli scambi. Non ci fermiamo un solo giorno. Dall’inizio della guerra su vasta scala, in totale abbiamo riportato vivi dalla prigionia 5.857 persone. Al di fuori degli scambi, altre 555 persone. A seguito degli scambi nell’ambito di Istanbul abbiamo riportato oltre mille nostri soldati. Speriamo di liberare anche quei civili che sono ancora detenuti in Russia.

È importante continuare gli scambi e verificare la situazione di ogni singolo nome. Ciascuno è importante. Sono grato a tutti coloro che fanno il massimo perché gli scambi siano possibili e a tutti coloro che aiutano. Ringrazio anche i nostri soldati che contribuiscono al fondo degli scambi per l’Ucraina.

///

Сьогодні провів зустріч із майже всіма в нашій команді, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм. Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, «азовці», наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму.

Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії.

Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.