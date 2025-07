ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA CONTINUA GLI SCAMBI DI PRIGIONIERI, ATTUANDO ACCORDI DA ISTANBUL E ACCELERANDO LE LIBERAZIONI»

11.52 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sono state ascoltate le relazioni riguardanti le fasi di scambio dei prigionieri effettuate e quelle in preparazione. Stiamo aspettando più fasi di scambi per attuare gli accordi della seconda riunione a Istanbul e continuiamo altre attività per liberare i nostri connazionali, sia militari che civili. Il coordinamento di questo lavoro è affidato al segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina, con l’impegno di tutte le forze e istituzioni necessarie. Ringrazio l’intelligence ucraina, il Ministero degli Affari Interni, il team dell’Ufficio, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, il difensore civico e tutti coloro coinvolti nella squadra del Centro di coordinamento. Durante la primavera e l’estate di quest’anno abbiamo notevolmente intensificato gli scambi. Tra i liberati dal prigionia ci sono persone che risultavano disperse e persone detenute nelle carceri e campi russi fin dal periodo precedente alla guerra su vasta scala. Proprio per questo, il nostro team verifica le informazioni su ogni nominativo. Stiamo cercando tutti i nostri. Oggi ci sono state relazioni riguardanti le misure di riabilitazione per i tornati dal prigionia e il lavoro svolto nell’indagare i crimini contro i prigionieri di guerra ucraini. Dobbiamo ripristinare la giustizia e lavoriamo a tutti i livelli: giuridico, politico e con operazioni speciali.

Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції.

Вдячний українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу, Службі безпеки України, омбудсману, усім у команді Координаційного штабу, хто залучений.

Протягом весни – літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених.

Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій.