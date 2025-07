ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA CHIAMA AD UNA COALIZIONE PER LA RICOSTRUZIONE, PROPONE L’USO ATTIVO DEGLI ASSET RUSSI CONGELATI» (VIDEO)

13.44 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ora dobbiamo creare una coalizione per la ricostruzione. Che questo momento diventi l’inizio di essa.

Abbiamo adesso una reale opportunità per avviare una nuova ondata di progresso.

Ci serve un approccio in stile Piano Marshall, e dobbiamo svilupparlo insieme.

Dobbiamo concordare chiaramente che gli asset russi congelati devono essere destinati alla ricostruzione dell’Ucraina.

È necessario utilizzare gli stessi asset, non solo i loro proventi, e farlo molto più attivamente rispetto a ora, per salvare vite umane.

Ci serve inoltre un sistema chiaro per la ricostruzione: un fondo speciale per la ricostruzione e finanziamenti a diversi livelli: sia per il bilancio statale ucraino che per le comunità locali.

In un contesto di intensificazione degli attacchi da parte della Russia, non possiamo avere un deficit di fondi per la produzione di droni.

Dobbiamo raggiungere un livello in cui l’industria ucraina della difesa aerea e dei droni sia sostenuta da oltre 30 paesi e centinaia di aziende non solo dall’Ucraina ma anche dall’Europa, dagli Stati Uniti e da altri paesi.

///

Нам зараз потрібно створити коаліцію для відновлення. Хай саме цей момент стане її початком. Зараз у нас є реальна можливість запустити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі Плану Маршалла, і ми маємо розробити його разом. Ми повинні чітко погодитися, що заморожені російські активи мають бути спрямовані на відновлення України. Необхідно використовувати й самі активи, а не лише доходи від них, причому набагато активніше, ніж зараз, для порятунку життів людей. Нам також потрібна чітка система відбудови – спеціальний фонд відновлення та фінансування на різних рівнях: для державного бюджету України та місцевих громад.

На тлі посилення атак з боку Росії в нас не має бути дефіциту фінансування для виробництва дронів. Ми маємо досягти рівня, щоб українську галузь ППО та безпілотників підтримували понад 30 країн і сотні компаній не лише з України, а й із Європи, Сполучених Штатів та інших країн.