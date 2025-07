ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA ACCELERA IL TRIBUNALE CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA, PREPARA INCONTRI DIPLOMATICI E AZIONI ONU»

18.27 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si è tenuta una riunione con i diplomatici ucraini, con le squadre del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e dell’Ufficio del Presidente. Il primo punto è l’accelerazione dell’avvio del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione della Russia contro l’Ucraina e il lavoro corrispondente con gli stati che rispettano il diritto internazionale. Il secondo punto riguarda la preparazione di una riunione con gli ambasciatori ucraini, che si svolgerà la prossima settimana, e la modernizzazione degli incarichi per i rappresentanti ucraini all’estero. Il terzo punto riguarda le azioni dell’Ucraina nelle principali sedi internazionali, in particolare relative ai progetti di risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Stiamo preparando colpi politico-legali significativi contro lo stato aggressore e le sue posizioni. I prossimi mesi saranno un periodo di lavoro particolarmente attivo per la nostra diplomazia. Ringrazio tutti in tutto il mondo che stanno aiutando!

///

Нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право.

Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном.

Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!