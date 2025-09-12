ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’OBIETTIVO DI PUTIN È OCCUPARE L’INTERA UCRAINA, SERVE RISPOSTA FORTE DELL’OCCIDENTE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’obiettivo di Putin è di occupare l’intera Ucraina.
E a prescindere da ciò che dice a chiunque, è chiaro che ha potenziato così tanto la macchina da guerra che non può fermarla, a meno che non sia costretto a cambiare radicalmente i suoi obiettivi.
La macchina da guerra russa si fermerà solo quando finirà il carburante.
Ecco perché è così importante avere risposte forti a ogni sfida.
La Russia deve credere che l’America, l’Europa e l’Occidente in generale non permetteranno alla Russia di combattere.
Abbiamo bisogno di una pressione davvero forte, affinché Putin non abbia l’obiettivo di occupare l’Ucraina o qualsiasi altro Paese, ma quello di preservare il suo sistema e la sua economia.
Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questo obiettivo, che sostengono la nostra difesa.
Solo insieme possiamo raggiungere la pace.
E solo se risponderemo con vigore a tutte le domande su questa guerra.
In modo che gli obiettivi cambino.
Ціль Путіна – це окупація всієї України.
І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально.
Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне.
Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик.
Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати.
Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку.
Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист.
Тільки разом ми можемо досягти миру.
І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни.
Так, щоб цілі змінились.