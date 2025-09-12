Popular tags:
ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’OBIETTIVO DI PUTIN È OCCUPARE L’INTERA UCRAINA, SERVE RISPOSTA FORTE DELL’OCCIDENTE»

16.24 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’obiettivo di Putin è di occupare l’intera Ucraina.

E a prescindere da ciò che dice a chiunque, è chiaro che ha potenziato così tanto la macchina da guerra che non può fermarla, a meno che non sia costretto a cambiare radicalmente i suoi obiettivi.

La macchina da guerra russa si fermerà solo quando finirà il carburante.

Ecco perché è così importante avere risposte forti a ogni sfida.

La Russia deve credere che l’America, l’Europa e l’Occidente in generale non permetteranno alla Russia di combattere.

Abbiamo bisogno di una pressione davvero forte, affinché Putin non abbia l’obiettivo di occupare l’Ucraina o qualsiasi altro Paese, ma quello di preservare il suo sistema e la sua economia.

Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questo obiettivo, che sostengono la nostra difesa.

Solo insieme possiamo raggiungere la pace.

E solo se risponderemo con vigore a tutte le domande su questa guerra.

In modo che gli obiettivi cambino.

Ціль Путіна – це окупація всієї України.

І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально.

Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне.

Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик.

Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати.

Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку.

Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист.

Тільки разом ми можемо досягти миру.

І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни.

Так, щоб цілі змінились.

