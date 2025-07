ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’ITALIA ORGANIZZA LA CONFERENZA URC 2025 PER LA RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA, COINVOLTI OLTRE 30 PAESI E ACCORDI PER PIÙ DI 10 MILIARDI DI EURO»

20.46 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Siamo grati all’Italia per aver organizzato la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina – URC 2025. Il livello è stato alto. Più di 30 paesi, centinaia di aziende da vari paesi, leader politici e civili hanno partecipato. Sono stati raggiunti oltre 200 diversi accordi per un valore superiore a 10 miliardi di euro. Un nuovo pacchetto di sostegno europeo supera i 2 miliardi di euro. La Finlandia ha presentato un programma di oltre 300 milioni di euro, fondi destinati specificamente alla ricostruzione. I Paesi Bassi hanno offerto un pacchetto da 300 milioni di euro. La Germania si è resa disponibile ad aiutare nell’acquisto di un ulteriore sistema “Patriot”. È importante che alla conferenza sia stato presentato anche l’aspetto umanitario della ricostruzione del nostro paese, in particolare il tema della dimensione umana della ripresa – fisica, sociale e mentale. Ringraziamo tutti i leader e i partecipanti alla conferenza per l’attenzione verso l’Ucraina, verso i bisogni del nostro popolo e verso la nostra responsabilità comune di fare tutto il possibile per proteggere la vita. Continuiamo a lavorare per una vera pace, sicurezza e ricostruzione. Ringraziamo ognuno che oggi sta accanto all’Ucraina.

///

Вдячні Італії за організацію Конференції з питань відновлення України – URC 2025. Рівень – високий. Більш ніж 30 країн, сотні компаній із різних країн, політичні та громадські лідери. Понад 200 різних домовленостей більш ніж на 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської підтримки – більш ніж на 2 мільярди євро. Є програма від Фінляндії на більш ніж 300 мільйонів євро – кошти саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів – 300 мільйонів євро. Є готовність Німеччини допомогти з придбанням додаткової системи «Петріот».

Важливо, що на конференції було представлено гуманітарний аспект відбудови нашої країни, зокрема тему людського виміру відновлення – фізичного, соціального та ментального.

Дякуємо всім лідерам й учасникам конференції за увагу до України, до потреб нашого народу та до нашої спільної відповідальності зробити все можливе для захисту життя.

Ми продовжуємо працювати заради справжнього миру, безпеки та відновлення. Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною.

🇺🇦🇮🇹🇪🇺