ZELENSKY (TELEGRAM) * «LE FORZE UCRAINE INFLIGGONO GRAVI PERDITE AI RUSSI, DIFENDONO L’INDIPENDENZA» (VIDEO)

09.45 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sulla terra, sul mare e nel cielo, i nostri soldati infliggono ovunque gravi perdite al nemico. Difendono le persone e fanno tutto il possibile affinché l’Ucraina sia forte e indipendente. Ringrazio tutte le unità delle Forze di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina per i risultati quotidiani per l’Ucraina. Ringrazio ogni soldato, sergente e ufficiale per la resistenza e la precisione. Otterremo sicuramente una pace degna e duratura per il nostro popolo. Siamo orgogliosi di ognuno di loro. Gloria all’Ucraina!

///

На землі, на морі, у небі – наші воїни всюди завдають ворогу відчутних втрат. Захищають людей і роблять усе можливе, щоб Україна була сильною і незалежною.

Дякую всім підрозділам Сил безпеки та оборони України за щоденні результати заради України. Дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за стійкість і влучність. Обов’язково здобудемо достойний і тривалий мир для наших людей.

Пишаємося кожним і кожною. Слава Україні!