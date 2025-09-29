Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’ARMA NUMERO UNO DI CUI OGNI AGGRESSORE HA DAVVERO PAURA È L’UNITÀ»

15.55 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’arma numero uno di cui ogni aggressore ha davvero paura – in questo caso, la Russia e Putin – è l’unità.

Questa è la nostra arma più forte. E anche utilizzando alcuni rappresentanti – anche nel continente europeo – per dividere gli europei, per dividere la stessa Unione Europea, la Russia non è riuscita a dividere la maggior parte dei Paesi.

Ecco perché siamo forti, ed ecco perché l’Ucraina ha un tale sostegno.

In secondo luogo, ciò di cui abbiamo bisogno ora è il coordinamento. Quella notte, secondo i nostri dati, 92 droni volavano in quella direzione – non posso dire che tutti dovevano essere in Polonia – ma c’erano 92 droni che volavano in quella direzione.

La nostra Aeronautica Militare ha abbattuto tutto ciò che poteva. E questo è un dato di fatto. E sapete che 19 di loro volavano nel territorio della Polonia.

Se avessimo agito in modo coordinato, credo che avremmo avuto un risultato ancora migliore.

Il secondo è il programma PURL, che oggi aiuta l’Ucraina ad acquistare sistemi di difesa aerea e missili americani. E sei Paesi hanno già aderito.

Ci piacerebbe molto che altri Paesi, tra cui la Polonia, sostenessero questa iniziativa. Ci aiuterà sicuramente a superare l’inverno.

La terza riguarda il futuro e la nostra cooperazione. Esiste un programma SAFE che la Polonia utilizzerà.

Siamo pronti a collaborare, anche a utilizzare questo programma per proteggere il cielo.

Oggi, l’Ucraina dispone di droni intercettori. E questo è know-how. I droni intercettori sono la risposta a come difendere il cielo, come affrontare qualsiasi obiettivo aereo.

Mi riferisco ai droni. È qui che è necessario un finanziamento aggiuntivo.

///

Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор – у цьому випадку це Росія і Путін, – це єдність.

Це сильна наша зброя. І навіть використовуючи деяких представників – навіть на Європейському континенті – щодо розділення європейськості, щодо розділення самого ж Євросоюзу, більшість країн розділити не вдалося Росії.

Тому ми сильні, і тому в України є така підтримка.

Друге, те, що потрібно зараз, – координація. В ту ніч у бік Польщі летіло, за нашими даними, у цьому напрямку – я не можу сказати, що всі ці дрони повинні були бути на території Польщі, – але летіло в тому напрямку 92 дрони.

Наші Повітряні сили збивали все, що могли. І це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі.

Якби ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат.

Друге – це програма PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. І вже шість країн долучилися.

Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму.

Третє – про майбутнє і нашу кооперацію. Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати.

Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму.

Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі – це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями.

Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування.

