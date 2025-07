ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA LANCIA UN MASSICCIO ATTACCO NOTTURNO CON MISSILI E DRONI, CHIEDIAMO ACCELERAZIONE PER SANZIONI E INVESTIMENTI MILITARI» (VIDEO)

08.28 - giovedì 10 luglio 2025

Questa notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato durato quasi dieci ore. Diciotto missili, inclusi missili balistici, e circa 400 droni d’attacco, di cui quasi 200 “shahed”.

L’obiettivo principale dell’attacco è stato Kiev e la sua regione, sono state colpite anche le regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad e Kharkiv. Purtroppo si registrano due morti a Kiev. Le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Ad oggi si registrano 16 feriti.

Questa è una chiara escalation del terrore da parte della Russia: ogni notte centinaia di “shahed”, attacchi costanti e massicci contro le città ucraine. Questo significa che è necessaria un’accelerazione. Bisogna essere più rapidi con le sanzioni e fare pressione sulla Russia affinché senta le conseguenze del suo terrore. I partner devono accelerare gli investimenti nella produzione di armi e nello sviluppo tecnologico.

Oggi parlerò con i partner, in particolare nell’ambito della coalizione dei volenterosi, riguardo a un finanziamento aggiuntivo per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l’Ucraina. Gli obiettivi sono molto chiari. A tali attacchi russi bisogna rispondere con fermezza. Ed è proprio così che risponderemo.

Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди».

Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених.

Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні «шахедів», постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій.

Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати.