ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA LANCIA UN MASSICCIO ATTACCO CON MISSILI E DRONI, L’UCRAINA DENUNCIA VITTIME E GRAVI DANNI A KIEV» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Dalla notte le nostre squadre di soccorso, vigili del fuoco, medici e tutti i servizi necessari stanno intervenendo nei luoghi degli attacchi missilistici e con droni russi. Hanno subito danni le regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Mykolaiv e la regione di Kiev. La capitale è stata l’obiettivo principale del massiccio bombardamento. Ci sono numerosi danni alle infrastrutture abitative. In un quartiere residenziale, l’intero ingresso di un edificio è stato distrutto. Al momento si registra la morte di sei persone, tra cui un bambino di sei anni e sua madre. Esprimo le mie condoglianze a tutti i familiari e i cari. Sono stati anche segnalati decine di feriti, a cui viene fornito tutto l’aiuto necessario.

I russi hanno lanciato più di 300 droni e 8 missili. Stiamo facendo tutto il possibile per attuare ogni accordo per proteggere il nostro popolo, affinché ogni contratto lavori per salvare vite.

Oggi il mondo ha di nuovo visto la risposta russa al nostro desiderio di pace con gli Stati Uniti e l’Europa. Nuovi omicidi dimostrativi. Perciò la pace senza la forza è impossibile. Ma forzare Mosca alla pace, costringerla a sedersi a un vero tavolo negoziale, è possibile con tutti gli strumenti che i partner hanno. Speriamo che tutto ciò che viene ora annunciato dagli Stati Uniti e dall’Europa per questo scopo venga attuato

З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога.

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя.

Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано.