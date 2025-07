ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA INTENSIFICA ATTACCHI CON DRONI E MISSILI, COLPITA UN’INFRASTRUTTURA CIVILE CON VITTIME E FERITI»

09.03 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Questa notte la Russia ha colpito dalla regione di Kharkiv e Sumy fino a quella di Lviv e Bukovina. Sono stati lanciati 26 missili da crociera e 597 droni, più della metà dei quali erano “Shahed”. Oltre 20 missili e la maggior parte dei droni da attacco sono stati neutralizzati. Ringrazio le nostre forze di difesa aerea per il risultato. Purtroppo ci sono stati colpi all’infrastruttura civile, inclusi edifici residenziali. Al momento si segnalano 2 persone decedute a Chernivtsi. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Circa 20 persone ferite a seguito dell’attacco stanno ricevendo tutta l’assistenza necessaria. Il ritmo degli attacchi aerei della Russia richiede decisioni rapide, e può essere fermato con sanzioni già adesso. Sono necessarie sanzioni secondarie severe contro tutti coloro che aiutano i russi a produrre droni e a guadagnare con il petrolio. Servono più sistemi di difesa aerea e investimenti in droni intercettori, che stanno già mostrando buoni risultati. La guerra si può fermare solo con la forza. Attendiamo dai partner non solo segnali, ma azioni che salveranno vite

///

Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – «шахеди». Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу. Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає «русскім» виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя.