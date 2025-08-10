ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA CONTINUA GLI ATTACCHI IN UCRAINA, ZAPORIZHZHIA SOTTO ASSEDIO CON FERITI E DISTRUZIONE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
A Zaporizhzhia, i nostri soccorritori, medici, poliziotti e tutti i servizi stanno aiutando dopo il colpo delle bombe russe. Le bombe aeree hanno colpito la città, le abitazioni ordinarie, la stazione degli autobus e una delle cliniche. Purtroppo ci sono dei feriti. Tutti riceveranno assistenza. Ringrazio ogni nostro lavoratore del Servizio di Stato per le Emergenze dell’Ucraina e tutti i servizi per aver reagito molto rapidamente e per salvare sempre la vita delle persone, qualunque siano le circostanze.
Oggi i russi, su tutto il perimetro del fronte, nelle comunità di prima linea, nelle città di confine e nei nostri villaggi, hanno continuato a togliere vite. Nessuna scadenza, nessuna aspettativa su di loro funziona: non vogliono fermare gli omicidi. L’unica cosa che cercano è un modo per uccidere l’Ucraina.
Comprendiamo chiaramente le minacce. Tutti i partner, così come noi, comprendono assolutamente chiaramente le minacce. Tutti vedono che non c’è nessun reale passo della Russia verso la pace, nessun passo sulla terra o nell’aria che potrebbe salvare vite.
Perciò sono necessarie sanzioni e pressione. Serve forza, soprattutto la forza degli Stati Uniti, la forza dell’Europa e la forza di tutte le nazioni del mondo che desiderano la pace e la quiete nelle relazioni internazionali. Se la Russia non vuole fermare la guerra, allora bisogna fermare la sua economia.
Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.
Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну.
Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку.