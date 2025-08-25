ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA CONTINUA AD ATTACCARE E DISTRUGGERE, DEVE ESSERE FERMATA»

13.18 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi, la battaglia tra il bene e il male continua. La Russia continua ad attaccare, uccidere, torturare e distruggere. E deve essere fermata, deve essere fermata. E credo che tutti noi insieme possiamo riuscirci. Per raggiungere una pace che sarà sostenibile e duratura.

Questo è l’obiettivo delle nostre preghiere di oggi. E saranno sicuramente ascoltate. Oggi sono state ascoltate in centinaia di lingue diverse dai nostri amici di diverse comunità spirituali, di diversi continenti, ma sono uniti nella cosa principale. Si tratta di una comprensione di chi è chi in questa guerra, una comprensione di ciò che è bene e male e da che parte stiamo.

Si è rivolto ai partecipanti della Colazione Nazionale di Preghiera. Ringrazio tutti voi per questo sostegno, per questa lotta per l’Ucraina e la giustizia. Grazie per aver diffuso la verità su questa guerra, per aver unito le persone e per aver invitato tutti i cuori del mondo ad essere con noi.

Сьогодні битва добра і зла триває. Росія продовжує атакувати, вбивати, катувати, руйнувати. І це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. І я вірю, що всі ми разом можемо цього досягти. Досягти миру, який буде стійким і тривалим.

Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті. Вони лунають сьогодні сотнями різних мов від наших друзів із різних духовних спільнот, різних континентів, але точно єдиних у головному. Це розуміння, хто є хто в цій війні, розуміння, що таке добро і зло й на якому ми з вами боці.

Звернувся до учасників Національного молитовного сніданку. Я дякую вам усім за цю підтримку, дякую за цю боротьбу задля України та справедливості. Дякую за те, що поширюєте правду про цю війну, єднаєте людей і закликаєте всі серця світу бути з нами.