ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA COMMETTE UN CRIMINE DI GUERRA A OLENIVKA, L’UCRAINA RICORDA LE VITTIME E IL DOLORE» (VIDEO)

11.18 - lunedì 28 luglio 2025

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2022, la Russia ha commesso uno dei più terribili crimini di guerra, uccidendo decine di prigionieri ucraini – i “azov” – a Olenivka. Purtroppo, ci sono molti altri esempi di tali atrocità russe. Oggi in Ucraina si celebra per la prima volta il Giorno del Commoato e della Memoria dei Difensori e Difensore dell’Ucraina, dei membri delle formazioni volontarie e dei civili che sono stati giustiziati, torturati o morti in prigionia. Noi ricordiamo. E non perdoneremo.

В ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – «азовців» – в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало.

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були

страчені, закатовані або загинули у полоні.

Ми памʼятаємо. І не пробачимо.

