ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA COLPISCE NUOVAMENTE KIEV CON UN ATTACCO MISSILISTICO, MOLTI CIVILI FERITI E VITTIME CONFERMATE» (VIDEO)

12.08 - giovedì 31 luglio 2025

Questa notte la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina, questa volta su Kiev. Centinaia di “Shahed”, così come missili. La nostra difesa aerea ne ha abbattuti molti, ma sfortunatamente non tutti. Ancora una volta un missile russo ha colpito un edificio residenziale. Un intero ingresso dell’edificio è stato distrutto completamente, così come le vite delle persone che vi abitavano. Decine di persone in tutta Kiev sono state ferite a causa dell’attacco di oggi. Ci sono vittime, e purtroppo il numero di morti è in aumento.

Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні, цього разу по Києву. Сотні «шахедів», а також ракети. Наша протиповітряна оборона збила дуже багато, але, на жаль, не всі. І вкотре російська ракета влучила в житловий будинок. Цілий під’їзд будівлі зруйновано вщент – так само, як і життя людей, які там мешкали. Десятки людей по всьому Києву були поранені в результаті сьогоднішньої атаки. Є летальні випадки, і, на жаль, кількість загиблих зростає.