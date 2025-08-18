ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA COLPISCE LE CITTÀ UCRAINE DURANTE IL VERTICE DI PACE A WASHINGTON, I DRONI CAUSANO MORTI E FERITI A KHARKIV E ZAPORIZHZHIA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Questo è stato un attacco russo assolutamente dimostrativo e cinico. Sanno che oggi a Washington si tiene un incontro per porre fine alla guerra.
Discuteremo delle questioni chiave con il Presidente Trump. Insieme all’Ucraina, alla conversazione parteciperanno i leader della Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Finlandia, dell’UE e della NATO.
Tutti vogliono una pace dignitosa e una vera sicurezza. Ed è proprio in questo momento che i russi colpiscono Kharkiv, Zaporizhzhia, la regione di Sumy, Odessa, case residenziali e la nostra infrastruttura civile.
Questi sono omicidi coscienti da parte dei russi, omicidi di bambini. A causa dell’attacco con droni su Kharkiv, finora si conoscono sette morti, la più piccola è una bambina di un anno e mezzo, e decine di feriti, tra cui anche bambini.
A Zaporizhzhia, a causa degli attacchi missilistici sulla città, si registrano 20 feriti e tre persone uccise. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai cari delle vittime.
C’è stato anche un attacco russo consapevole a un impianto energetico a Odessa appartenente a una società azera. Quindi è un attacco ai nostri rapporti e all’indipendenza energetica.
La macchina militare russa continua a distruggere la vita nonostante tutto. Putin ucciderà dimostrativamente per continuare a fare pressione sull’Ucraina, sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici. Ecco perché attendiamo con ansia l’aiuto per fermare gli omicidi. Ecco perché sono necessarie garanzie di sicurezza affidabili. Ecco perché la Russia non deve ricevere nessuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve sentire il “stop”.
Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни.
Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО.
Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі.
Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.
У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих.
Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності.
Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва.