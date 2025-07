ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA COLPISCE I CIVILI UCRAINI, NUOVE AGGRESSIONI CON DRONI E RAZZI IN MOLTE REGIONI»

10.40 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia colpisce i nostri civili. Un’altra atrocità crudele. A Kharkiv, a seguito di un attacco con droni, nove persone sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono donne in una clinica di maternità. Partorienti con neonati, donne dopo interventi chirurgici. Fortunatamente, nessun bambino è rimasto ferito. La Russia mira alla vita. Anche dove essa appena inizia. Durante la notte hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Mykolaiv e Sumy. Al mattino hanno attaccato la regione di Odessa. Ora hanno lanciato nuove ondate di attacchi.

Non c’è pace in Ucraina. Attacchi russi continui con droni, missili e bombe aeree. Per questo motivo è molto importante attuare quanto concordato con i partner in Italia in questi giorni il più presto possibile.

L’Ucraina ha bisogno di protezione. Prima di tutto difesa aerea. Droni intercettatori. Con tutti i partner se n’è parlato, ci sono segnali positivi ed è importante che si traducano in investimenti reali in questa tecnologia. È necessario rafforzare le sanzioni. Attendiamo l’approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni. Tutto ciò che può mettere pressione e fermare la Russia dobbiamo attuarlo il prima possibile.

///

Удари Росії по наших людях. Чергова жорстокість. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих – жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає. Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз вони знову запустили нові хвилі.

Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії.

Україні потрібен захист. ППО передусім. Дрони-перехоплювачі. З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше.