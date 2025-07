ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RESISTENZA UCRAINA RESPINGE UN ATTACCO CON 300 DRONI E 30 MISSILI, DANNI GRAVI IN DIVERSE REGIONI E VITTIME CONFERMATE» (VIDEO)

08.45 - sabato 19 luglio 2025

Stanotte le nostre truppe di vari reparti hanno respinto un nuovo attacco russo. Sono stati utilizzati contro le nostre città più di 300 droni da combattimento e oltre 30 missili di diversi tipi. Attualmente la distruzione dei bersagli prosegue: ci sono ancora droni in volo.

Sono in corso operazioni di soccorso dopo l’attacco. Le regioni colpite includono Donetsk, Kirovohrad, Dnipro, Sumy, Kherson, Volyn, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odessa e Zhytomyr. A Sumy è stata danneggiata un’infrastruttura critica, lasciando senza elettricità diverse migliaia di famiglie. Attacchi combinati hanno colpito Shostka. A Odessa un edificio residenziale è stato danneggiato.

Sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Purtroppo una persona è morta. Le mie condoglianze ai parenti e agli amici. Pavlohrad è stato colpito da missili e droni. Un edificio residenziale e infrastrutture importanti sono state danneggiate. Ovunque sia necessario, tutte le squadre stanno lavorando e prestano assistenza, riparando i danni e aiutando le persone dopo l’attacco.

Ringrazio tutti i leader che comprendono l’importanza di attuare rapidamente i nostri accordi. La produzione congiunta di armi, gli investimenti nella produzione di droni in Ucraina, in particolare droni intercettori, la fornitura di sistemi di difesa aerea e missili, così come la possibilità di produrli qui in Ucraina, tutto ciò salva vite e è necessario all’Ucraina già ora.

Сьогодні вночі наші воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших міст. Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники.

Тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки.

Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз.