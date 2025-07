ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA NAFTOGAZ DISCUTE I PAGAMENTI ARBITRALI, SI PREPARA LA NUOVA STAGIONE DI RISCALDAMENTO CON PARTNER EUROPEI»

12.51 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il rapporto del capo della Naftogaz Serhij Koreckij. Nel contesto della preparazione della riunione con gli ambasciatori ucraini e dell’aggiornamento degli incarichi per la diplomazia ucraina, sono stati discussi i modi per eseguire le decisioni arbitrali a favore dell’Ucraina. Attualmente abbiamo già diverse decisioni positive di arbitrati internazionali per un totale di 6,9 miliardi di dollari. Queste sono decisioni completamente giuste che dimostrano la responsabilità della Russia e di Gazprom e affermano la forza del diritto internazionale. Stiamo preparando passi concreti per il recupero di questi fondi, e domani gli ambasciatori ucraini riceveranno i relativi incarichi. È stata inoltre discussa con Serhij Koreckij la preparazione per la nuova stagione di riscaldamento e gli accordi con i partner in Europa e con le organizzazioni finanziarie internazionali, necessari per la stabilità dell’Ucraina. Ringrazio il team della Naftogaz e tutti coloro che aiutano per i buoni risultati per l’Ucraina.

///

Доповідь очільника Нафтогазу Сергія Корецького.

У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення.

Також обговорили з Сергієм Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

Дякую команді Нафтогазу та всім, хто допомагає, за хороші результати для України!