ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA GUERRA IN UCRAINA CONTINUA SENZA TREGUA, LA RUSSIA AUMENTA IL CONFLITTO E SUBISCE PESANTI PERDITE» (VIDEO)

12.31 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un’altra settimana si è conclusa senza alcun tentativo da parte della Russia di accettare le numerose richieste del mondo e fermare gli omicidi. Solo nelle ultime 24 ore sul fronte ci sono stati 137 scontri armati, e questa è la situazione ogni giorno. L’esercito russo non diminuisce la pressione e non conta le proprie perdite. In particolare, solo nell’area di responsabilità della nostra 32ª brigata meccanizzata separata nella regione del Donetsk, nella direzione di Pokrovske, in una settimana, dal 4 al 10 agosto, sono stati eliminati 209 occupanti. E questo è il risultato di una sola nostra brigata.

I guerrieri ucraini agiscono attivamente, difendono le posizioni e in ogni settore delle operazioni di combattimento, anche nei più difficili, ci sono risultati necessari per l’Ucraina. Manteniamo le nostre posizioni, facciamo tutto il possibile per distruggere o respingere l’occupante.

Nello stesso periodo – nella settimana scorsa – i russi hanno utilizzato contro l’Ucraina più di mille bombe aeree, quasi 1400 droni d’attacco. Continuano anche i bombardamenti missilistici. Difendiamo la vita della nostra gente e rafforziamo la difesa aerea. Questa è la situazione della guerra. E la situazione della diplomazia deve essere coerente.

La Russia sta trascinando la guerra e quindi merita una pressione più forte da parte del mondo. La Russia si rifiuta di fermare gli omicidi e quindi non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa o vantaggio. Questa non è solo una posizione morale, ma una posizione razionale. Le concessioni non convincono l’assassino. Ma una difesa davvero forte della vita ferma gli assassini.

Ringrazio tutti nel mondo che ci aiutano a essere forti e che avvicinano una vera pace – una pace grazie alla forza. Solo una tale pace con la Russia è possibile. Lavoriamo per questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ringrazio i nostri guerrieri, i soccorritori del Servizio statale per le situazioni di emergenza dell’Ucraina, i nostri servizi speciali e tutti i servizi che difendono la vita!

///

Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства. Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня. Російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади.

Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта.

За цей же період часу – за минулий тиждень – росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів. Ракетні удари теж продовжуються. Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО. Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії.

Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам бути сильними і хто наближає справжній мир – мир завдяки силі. Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!