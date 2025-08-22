ZELENSKY * (TELEGRAM) : «LA GUERRA CONTINUA, L’UCRAINA RESISTE CON FORZA E DETERMINAZIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi è il 1276° giorno della guerra totale.
L’Ucraina è in guerra contro la Russia per la sua indipendenza da più tempo di quanto chiunque al mondo si aspettasse.
E questo è il risultato del patriottismo e dell’efficienza del nostro popolo.
Il risultato dei nostri soldati che combattono eroicamente per il nostro Paese e distruggono l’occupante.
E sono grato a ogni singolo membro delle nostre Forze di Difesa e di Sicurezza per la forza che date all’Ucraina, per ogni risultato.
Senza dubbio, un esercito ucraino forte e sviluppato è la sicurezza più affidabile per il nostro popolo.
Ma abbiamo bisogno di forti garanzie di sicurezza da parte di tutti coloro che vogliono la pace.
Ogni giorno, insieme agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti i nostri partner, lavoriamo per garantire la sicurezza.
L’Ucraina deve raggiungere i suoi obiettivi.
E i compiti sono giusti: proteggere le vite, difendere l’indipendenza e raggiungere una pace dignitosa per l’Ucraina.
Foto: 22esima Brigata Separata Meccanizzata, Evgeniy Maloletka, 40esima Brigata Separata di Artiglieria intitolata al Granduca Vytautas, 56esima Brigata Separata di Fanteria Motorizzata di Mariupol, 148esima Brigata Separata di Artiglieria delle Truppe d’Assalto Aereo di Zhytomyr, 30esimo Corpo dei Marines della Marina Militare Ucraina, Oleg Petrasiuk per la 24esima Brigata Re Danylo, Roman Pilipey, Tyler Hicks.
Сьогодні 1276-й день повномасштабної війни.
Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував.
І це – результат патріотизму та ефективності наших людей.
Результат наших воїнів, які героїчно б’ються заради нашої держави та знищують окупанта.
І я вдячний кожному й кожній у всіх наших Силах оборони та безпеки за силу, яку ви даєте Україні, за кожен результат.
Безумовно, сильна та розвинена українська армія – це найнадійніша безпека для наших людей.
Але нам потрібні сильні гарантії безпеки від усіх, хто прагне миру.
Щодня разом зі США, Європою та всіма нашими партнерами працюємо над гарантуванням безпеки.
Україна обов’язково має досягнути своїх завдань.
І завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України.
Фото: 22-га окрема механізована бригада, Evgeniy Maloletka, 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ, Oleg Petrasiuk для 24-ї ОМБр імені короля Данила, Roman Pilipey, Tyler Hicks.