ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA GIORNATA DEGLI OPERATORI SANITARI IN UCRAINA, UN TRIBUTO AL LORO CORAGGIO E DEDIZIONE»

09.17 - domenica 27 luglio 2025

Oggi è il giorno della forza, della resistenza e dell’umanità. È il giorno di coloro che salvano vite, che sono sempre pronti ad aiutare, curare e sostenere. È la giornata degli operatori sanitari dell’Ucraina.

Grazie a tutti coloro che indossano il camice bianco o temporaneamente il giubbotto antiproiettile: medici, infermieri, paramedici, medici militari, chi lavora negli ospedali, nelle sale operatorie, nelle rianimazioni e nei punti di stabilizzazione. A chi salva il nostro popolo.

Un’impresa quotidiana. È grazie a voi che la vita continua. Un grande onore a ognuno di voi per il vostro lavoro in questo momento difficile. Gratitudine per tutto ciò che fate per l’Ucraina.

Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України.

Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей.

Щоденний подвиг. Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України.

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ДСНС України, 93-тя ОМБр «Холодний Яр», Міністерство охорони здоров’я України.