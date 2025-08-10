Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA FINE DELLA GUERRA DEVE ESSERE GIUSTA, L’UCRAINA RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO VERSO LA PACE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.20 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La fine della guerra deve essere giusta, e sono grato a tutti coloro che ora stanno con l’Ucraina, con il nostro popolo, per la pace in Ucraina, che difende gli interessi vitali di sicurezza dei nostri popoli europei.

L’Ucraina apprezza e sostiene pienamente la dichiarazione del Presidente Macron, del Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere Merz, del Primo Ministro Tusk, del Primo Ministro Starmer, della Presidente Ursula von der Leyen e del Presidente Stubb sulla pace per l’Ucraina.

///

Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів.

Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.