ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA FINE DELLA GUERRA DEVE ESSERE GIUSTA, L’UCRAINA RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO VERSO LA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La fine della guerra deve essere giusta, e sono grato a tutti coloro che ora stanno con l’Ucraina, con il nostro popolo, per la pace in Ucraina, che difende gli interessi vitali di sicurezza dei nostri popoli europei.
L’Ucraina apprezza e sostiene pienamente la dichiarazione del Presidente Macron, del Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere Merz, del Primo Ministro Tusk, del Primo Ministro Starmer, della Presidente Ursula von der Leyen e del Presidente Stubb sulla pace per l’Ucraina.
///
Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів.
Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України.