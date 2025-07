ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA DEDIZIONE DELLA SANITÀ UCRAINA CONTINUA DURANTE LA GUERRA, PREMIA MTI I MEDICI NEL GIORNO DELLA PROFESSIONE» (VIDEO)

18.51 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Grazie ai medici ucraini e a tutto il personale sanitario, il settore medico ucraino non si è mai fermato durante questa guerra. Ringrazio per il vostro lavoro.

Oggi ho insignito i nostri medici con onorificenze statali in occasione della loro giornata professionale e ho ringraziato tutti gli operatori sanitari dell’Ucraina per ogni vita salvata. Ciò che fate ogni giorno riguarda soprattutto la vita e per la vita. E questo non può essere valutato o misurato con alcun equivalente.

Ogni vita salvata riguarda una persona molto concreta, riguarda il destino di qualcuno. Riguarda ciò che, grazie a voi, continua e non è perso. Riguarda una storia che è sempre molto importante per ogni persona e che grazie a voi vive e non è scomparsa, quindi non è scomparsa né la vita né il futuro delle persone. Voglio ringraziare tutti i nostri medici ucraini per tutto questo. Gloria a voi!

///

Завдяки українським лікарям, усім працівникам медичної сфери українська медична сфера не зупинялася ні на мить упродовж цієї війни. Дякую за вашу роботу.

Сьогодні відзначив державними нагородами наших медиків з нагоди їхнього професійного дня й подякував усім медичним працівникам України за кожне врятоване життя. Бо те, що ви робите щодня, – це передусім про життя і для життя. І це неможливо оцінити або виміряти в якомусь еквіваленті.

Кожне врятоване життя – це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю. Про те, що завдяки вам продовжується і не втрачене. Про історію, яка завжди для кожної людини дуже важлива, і завдяки вам живе, і завдяки вам не зникла, а значить, не зникло життя та майбутнє людини. Хочу подякувати за все це всім нашим українським медикам. Слава вам!