ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI RAFFORZA IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA, È IMPORTANTE CHE L’AMERICA SIA CON NOI»

Ora siamo in un momento speciale, con negoziati speciali.
Oggi si sono riuniti i Paesi che partecipano alla coalizione dei volenterosi.
L’intera Europa libera, il Canada, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda – la riunione più grande di tutte in termini di numero di Paesi.
Grazie a tutti.
La pressione sta funzionando: la situazione sta diventando più difficile per l’economia russa e per coloro che commerciano con la Russia.
Continueremo su questa linea.
Oggi abbiamo parlato di nuove sanzioni e anche di sanzioni secondarie, di tariffe speciali nel commercio, che possono essere utili.
Un esercito ucraino forte è e sarà un elemento centrale delle garanzie di sicurezza.
Di conseguenza, queste sono le capacità del nostro esercito: finanziamenti, armi, produzione di armi.
Stiamo fornendo tutto questo, e dovrebbe essere tra un anno, cinque anni, dieci anni – sia nel contesto della guerra attuale che per garantire la sicurezza in futuro.
Abbiamo le basi per un piano – in termini di forze e di passi specifici.
Stiamo preparando i documenti sulle garanzie e sulla determinazione degli investimenti per la sicurezza da parte di ciascun Paese.
Ventisei Paesi hanno accettato di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza.
È importante che l’America sia con noi.
E stiamo lavorando in molti modi, da programmi come il PURL, che consente l’acquisto di armi americane, alla disponibilità dell’America a partecipare a garanzie di sicurezza a lungo termine.
Зараз у нас особливий час, особливі перемовини.
Сьогодні відбулася зустріч країн – учасниць коаліції охочих.
Уся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія – найбільше засідання з усіх, що були, по кількості країн.
Дякую всім.
Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією.
Цю лінію будемо продовжувати.
Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти.
Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки.
Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї.
Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім.
У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків.
Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни.
Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки.
Важливо, що Америка з нами.
І ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як PURL, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково.