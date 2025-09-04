Popular tags: featured 20
ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI RAFFORZA IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA, È IMPORTANTE CHE L’AMERICA SIA CON NOI»

17.46 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ora siamo in un momento speciale, con negoziati speciali.

Oggi si sono riuniti i Paesi che partecipano alla coalizione dei volenterosi.

L’intera Europa libera, il Canada, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda – la riunione più grande di tutte in termini di numero di Paesi.

Grazie a tutti.

La pressione sta funzionando: la situazione sta diventando più difficile per l’economia russa e per coloro che commerciano con la Russia.

Continueremo su questa linea.

Oggi abbiamo parlato di nuove sanzioni e anche di sanzioni secondarie, di tariffe speciali nel commercio, che possono essere utili.

Un esercito ucraino forte è e sarà un elemento centrale delle garanzie di sicurezza.

Di conseguenza, queste sono le capacità del nostro esercito: finanziamenti, armi, produzione di armi.

Stiamo fornendo tutto questo, e dovrebbe essere tra un anno, cinque anni, dieci anni – sia nel contesto della guerra attuale che per garantire la sicurezza in futuro.

Abbiamo le basi per un piano – in termini di forze e di passi specifici.

Stiamo preparando i documenti sulle garanzie e sulla determinazione degli investimenti per la sicurezza da parte di ciascun Paese.

Ventisei Paesi hanno accettato di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza.

È importante che l’America sia con noi.

E stiamo lavorando in molti modi, da programmi come il PURL, che consente l’acquisto di armi americane, alla disponibilità dell’America a partecipare a garanzie di sicurezza a lungo termine.

///
Зараз у нас особливий час, особливі перемовини.

Сьогодні відбулася зустріч країн – учасниць коаліції охочих.

Уся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія – найбільше засідання з усіх, що були, по кількості країн.

Дякую всім.

Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією.

Цю лінію будемо продовжувати.

Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти.

Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки.

Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї.

Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім.

У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків.

Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни.

Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки.

Важливо, що Америка з нами.

І ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як PURL, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково.

