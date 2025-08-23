ZELENSKY * (TELEGRAM) : «LA BANDIERA UCRAINA SIMBOLO DI LIBERTÀ E SPERANZA, NON REGALEREMO LA NOSTRA TERRA ALL’OCCUPANTE»

17.43 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi è un giorno importante, il giorno di una delle nostre emozioni più potenti: la sensazione che si prova quando si è a casa o quando si riconosce il proprio e il proprio.

E ovunque ci si trovi nel mondo, quando si vede la bandiera ucraina, ci si rende conto che forse non si conoscono personalmente le persone, ma sicuramente si tratta di cuori familiari.

Questa bandiera è un senso di salvezza per le persone che stiamo riportando indietro dalla prigionia russa.

Quando vedono i colori ucraini, capiscono che il male è finito.

Questa bandiera è un obiettivo e un sogno per molte delle nostre persone nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina.

E hanno a cuore questa bandiera, perché sanno che non consegneremo la nostra terra all’occupante.

Questa bandiera simboleggia la cosa più preziosa per centinaia di migliaia di nostri soldati – uomini e donne provenienti da tutta l’Ucraina, che difendono non solo una zona particolare, non solo Vovchansk o Dobropillya, ma l’intera Ucraina e rischiano la loro vita per combattere per il diritto alla vita di tutto il Paese.

E che tutti coloro che hanno dato il loro contributo a questa forza dei colori ucraini possano sentire queste parole oggi.

E queste parole sono soprattutto parole di gratitudine.

È assolutamente meritata.

Lunga vita all’Ucraina!

Che la nostra bandiera blu e gialla sia sempre orgogliosa!

Felice Giornata della Bandiera, cari ucraini!

Gloria all’Ucraina!

Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє.

І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця.

Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону.

Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло.

Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України.

І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту.

Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави.

І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова.

І ці слова передусім слова вдячності.

Це абсолютно заслужено.

Хай живе Україна!

Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!

З Днем прапора, шановні українці!

Слава Україні!