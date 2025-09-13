ZELENSKY (TELEGRAM) * KIEV: «“L’ISTRUZIONE CHE DÀ FORMA AL MONDO”, AL QUINTO SUMMIT DELLE FIRST LADIES E GENTLEMEN HANNO PARTECIPATO I RAPPRESENTANTI DI 20 PAESI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
A Kiev si è svolto il quinto First Ladies and Gentlemen Summit, un’iniziativa della First Lady Olena Zelenska che nel corso degli anni è diventata una vera e propria piattaforma internazionale.
Quest’anno, per la prima volta, è durato due giorni e ha riunito il maggior numero di partecipanti di sempre – rappresentanti di 20 Paesi: first lady e gentlemen, ministri dell’Istruzione e loro delegati, insegnanti, scienziati e ricercatori di spicco e premi Nobel.
Il tema del summit di quest’anno è “L’istruzione che dà forma al mondo”. Si tratta dell’accesso all’istruzione anche nelle condizioni più difficili, del ruolo degli insegnanti nel plasmare le generazioni, delle innovazioni e delle tecnologie nel campo dell’istruzione e di come questa possa diventare la base per la pace e lo sviluppo.
L’evento è stato sostenuto personalmente da first ladies e gentlemen di Austria, Danimarca, Estonia, Lituania, Finlandia, Serbia e Germania. E noi siamo grati per questa visita e per tutto il sostegno.
Per l’Ucraina, questo vertice è la prova che, anche in tempi di guerra, rimaniamo parte del dialogo globale e cerchiamo insieme le risposte alle sfide. E questo è importante.
///
У Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів – ініціатива першої леді Олени Зеленської, що за кілька років стала справжньою міжнародною платформою.
Цього року він уперше тривав два дні й зібрав найбільшу кількість учасників за весь час – представників із 20 країн світу: перших леді та джентльменів, міністрів освіти та їхніх заступників, видатних учителів, науковців і дослідників, лауреатів Нобелівської премії.
Тема цьогорічного саміту – «Освіта, що моделює світ». Про доступ до навчання навіть у найскладніших умовах, про роль учителів у формуванні поколінь, про інновації та технології в освіті й про те, як вона може стати фундаментом миру та розвитку.
Захід особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії, Німеччини. І ми вдячні за цей візит і всю підтримку.
Для України цей саміт – доказ, що навіть у час війни ми залишаємося частиною глобального діалогу, разом шукаємо відповіді на виклики. І це важливо.