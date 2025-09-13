Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * KIEV: «“L’ISTRUZIONE CHE DÀ FORMA AL MONDO”, AL QUINTO SUMMIT DELLE FIRST LADIES E GENTLEMEN HANNO PARTECIPATO I RAPPRESENTANTI DI 20 PAESI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.35 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

A Kiev si è svolto il quinto First Ladies and Gentlemen Summit, un’iniziativa della First Lady Olena Zelenska che nel corso degli anni è diventata una vera e propria piattaforma internazionale.

Quest’anno, per la prima volta, è durato due giorni e ha riunito il maggior numero di partecipanti di sempre – rappresentanti di 20 Paesi: first lady e gentlemen, ministri dell’Istruzione e loro delegati, insegnanti, scienziati e ricercatori di spicco e premi Nobel.

Il tema del summit di quest’anno è “L’istruzione che dà forma al mondo”. Si tratta dell’accesso all’istruzione anche nelle condizioni più difficili, del ruolo degli insegnanti nel plasmare le generazioni, delle innovazioni e delle tecnologie nel campo dell’istruzione e di come questa possa diventare la base per la pace e lo sviluppo.

L’evento è stato sostenuto personalmente da first ladies e gentlemen di Austria, Danimarca, Estonia, Lituania, Finlandia, Serbia e Germania. E noi siamo grati per questa visita e per tutto il sostegno.

Per l’Ucraina, questo vertice è la prova che, anche in tempi di guerra, rimaniamo parte del dialogo globale e cerchiamo insieme le risposte alle sfide. E questo è importante.

///

У Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів – ініціатива першої леді Олени Зеленської, що за кілька років стала справжньою міжнародною платформою.

Цього року він уперше тривав два дні й зібрав найбільшу кількість учасників за весь час – представників із 20 країн світу: перших леді та джентльменів, міністрів освіти та їхніх заступників, видатних учителів, науковців і дослідників, лауреатів Нобелівської премії.

Тема цьогорічного саміту – «Освіта, що моделює світ». Про доступ до навчання навіть у найскладніших умовах, про роль учителів у формуванні поколінь, про інновації та технології в освіті й про те, як вона може стати фундаментом миру та розвитку.

Захід особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії, Німеччини. І ми вдячні за цей візит і всю підтримку.

Для України цей саміт – доказ, що навіть у час війни ми залишаємося частиною глобального діалогу, разом шукаємо відповіді на виклики. І це важливо.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.