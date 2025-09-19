ZELENSKY (TELEGRAM) * «JET RUSSI HANNO VIOLATO LO SPAZIO AEREO DELLA NATO, QUESTA VOLTA IN ESTONIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I jet da combattimento russi hanno violato nuovamente lo spazio aereo della NATO, questa volta in Estonia.
Questo è inaccettabile.
La destabilizzazione russa si sta espandendo a nuovi Paesi e destinazioni.
Stanno utilizzando tutti gli strumenti, dall’interferenza nei processi politici, come in Romania e Moldova, alla violazione dello spazio aereo, come in Polonia, Romania e ora Estonia.
Non è un caso.
Si tratta di una campagna russa sistematica contro l’Europa, contro la NATO, contro l’Occidente.
E richiede una risposta sistemica.
Sono necessarie azioni forti, sia congiuntamente che da parte di ogni singolo Paese.
La Russia deve sentire sempre più il dolore della pressione internazionale, soprattutto attraverso la sua economia, e le sanzioni sono il modo migliore per farlo.
Allo stesso tempo, le perdite della Russia nella guerra devono aumentare, il che può essere ottenuto attraverso un forte esercito ucraino.
Sono grato a tutti coloro che mi aiutano.
L’Europa, gli Stati Uniti, il Gruppo dei Sette – tutti devono agire con forza.
///
Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО — цього разу в Естонії.
Це неприпустимо.
Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки.
Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії.
Це не випадковість.
Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу.
І вона вимагає системної відповіді.
Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни.
Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.
Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії.
Дякую всім, хто допомагає.
Європа, Сполучені Штати, Група семи — усі мають діяти сильно.