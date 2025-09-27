Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * INTERVISTA PER AXIOS: «TRUMP VUOLE LA FINE DELLA GUERRA, PUTIN NON VUOLE NEGOZIARE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.46 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Intervista per Axios. Sul sostegno degli Stati Uniti, il recente incontro con il Presidente Trump e i suoi segnali mutevoli sull’Ucraina.

Vuole porre fine a questa guerra. Lo ha detto molte volte. E ora vede che il leader russo non vuole porvi fine. La pressione non è sufficiente. Abbiamo bisogno di altro.

00:55 Contatti con i partner all’inizio dell’invasione russa.

02:46 Incontro con il Presidente Trump a New York.

06:55 Attacchi a lungo raggio contro la Russia.

08:37 La svolta politica del Presidente Trump.

14:12 Di quali armi ha bisogno l’Ucraina?

18:57 Cosa teme Putin.

21:13 Come terminare la guerra.

23:22 La violazione dello spazio aereo della NATO da parte della Russia.

24:52 Il ruolo degli Stati Uniti nelle garanzie di sicurezza.

29:22 Incontro nello Studio Ovale.

32:12 Inaccettabilità delle concessioni territoriali.

35:02 Elezioni in Ucraina.

38:24 Bambini rapiti dalla Russia.

40:11 Auguri per Rosh Hashanah.

///

Інтервʼю для Axios. Про підтримку США, нещодавню зустріч із Президентом Трампом і його зміни сигналів щодо України.

Він хоче завершити цю війну. І він багато разів казав про це. А тепер він бачить, що російський лідер не хоче завершувати. Тиску мало. Потрібно більше.

00:55 Контакти з партнерами на початку вторгнення Росії

02:46 Зустріч із Президентом Трампом у Нью-Йорку

06:55 Далекобійні удари по Росії

08:37 Зміна політики Президента Трампа

14:12 Яка зброя потрібна Україні

18:57 Чого боїться Путін

21:13 Як закінчити війну

23:22 Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

24:52 Роль США в гарантіях безпеки

29:22 Зустріч в Овальному кабінеті

32:12 Неприйнятність територіальних поступок

35:02 Вибори в Україні

38:24 Діти, яких викрала Росія

40:11 Побажання на Рош га-Шана

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.