ZELENSKY (TELEGRAM) * INTERVISTA PER AXIOS: «TRUMP VUOLE LA FINE DELLA GUERRA, PUTIN NON VUOLE NEGOZIARE»

Intervista per Axios. Sul sostegno degli Stati Uniti, il recente incontro con il Presidente Trump e i suoi segnali mutevoli sull’Ucraina.
Vuole porre fine a questa guerra. Lo ha detto molte volte. E ora vede che il leader russo non vuole porvi fine. La pressione non è sufficiente. Abbiamo bisogno di altro.
00:55 Contatti con i partner all’inizio dell’invasione russa.
02:46 Incontro con il Presidente Trump a New York.
06:55 Attacchi a lungo raggio contro la Russia.
08:37 La svolta politica del Presidente Trump.
14:12 Di quali armi ha bisogno l’Ucraina?
18:57 Cosa teme Putin.
21:13 Come terminare la guerra.
23:22 La violazione dello spazio aereo della NATO da parte della Russia.
24:52 Il ruolo degli Stati Uniti nelle garanzie di sicurezza.
29:22 Incontro nello Studio Ovale.
32:12 Inaccettabilità delle concessioni territoriali.
35:02 Elezioni in Ucraina.
38:24 Bambini rapiti dalla Russia.
40:11 Auguri per Rosh Hashanah.
Інтервʼю для Axios. Про підтримку США, нещодавню зустріч із Президентом Трампом і його зміни сигналів щодо України.
Він хоче завершити цю війну. І він багато разів казав про це. А тепер він бачить, що російський лідер не хоче завершувати. Тиску мало. Потрібно більше.
00:55 Контакти з партнерами на початку вторгнення Росії
02:46 Зустріч із Президентом Трампом у Нью-Йорку
06:55 Далекобійні удари по Росії
08:37 Зміна політики Президента Трампа
14:12 Яка зброя потрібна Україні
18:57 Чого боїться Путін
21:13 Як закінчити війну
23:22 Порушення Росією повітряного простору країн НАТО
24:52 Роль США в гарантіях безпеки
29:22 Зустріч в Овальному кабінеті
32:12 Неприйнятність територіальних поступок
35:02 Вибори в Україні
38:24 Діти, яких викрала Росія
40:11 Побажання на Рош га-Шана