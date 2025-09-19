ZELENSKY (TELEGRAM) * INTERVISTA ALLA ABC: «ABBIAMO PARLATO DAL SOSTEGNO INTERNAZIONALE, AL LAVORO SULLE GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA»

21.06 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un’intervista per la ABC presso il sito di un’azienda statunitense distrutta da un attacco russo. Abbiamo parlato del sostegno dei partner in Europa e negli Stati Uniti, del vertice in Alaska e della necessità di fare pressione sulla Russia e sui suoi alleati. Abbiamo anche discusso dei dettagli del lavoro sulle garanzie di sicurezza e di ciò che costituisce una vittoria per l’Ucraina.

///

Інтерв’ю для ABC на місці зруйнованого російським ударом американського підприємства.

Говорили про підтримку партнерів у Європі й США, про саміт на Алясці, про необхідність тиску на Росію та її союзників.

Окремо – про деталі роботи над гарантіями безпеки і що є перемогою для України.