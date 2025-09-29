Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INTERFERENZA DEI DRONI RUSSI NELLO SPAZIO AEREO INTERNAZIONALE, ALLARME DEI PAESI NORDICI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.55 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sull’interferenza dei droni e degli aerei russi nello spazio aereo internazionale.

Estonia, Polonia, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno dato segnali appropriati.

Non c’è fumo senza arrosto. Tutto questo è sicuramente un rischio, tutto questo è una violazione dello spazio, dei confini e del diritto internazionale.

Dobbiamo reagire a questo non dal punto di vista di quale Paese sia sotto attacco, ma dal punto di vista che l’Europa è sottoposta a teoriche azioni aggressive da parte della Russia.

Ecco perché dobbiamo proteggere tutti. L’Europa, la NATO e l’America devono rispondere con una voce unita.

Perché è questo che vuole la Russia: che la NATO risponda, ma che risponda parzialmente, senza gli Stati Uniti.

Una voce unita è auspicabile. E dovrebbe rispondere a ciò che la Russia sta facendo e si permette di fare.

E non dobbiamo guardare solo ai Paesi europei, ma anche ai Paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica e sui quali la Russia sta perdendo influenza.

È lì che l’aggressione della Russia può essere diffusa.

In Moldavia, oggi c’è un risultato pro-europeo. E stanno facendo bene, e il Presidente Maia sta facendo bene, perché c’erano molti rischi.

I rischi rimangono, ma è sicuramente importante che la popolazione abbia mostrato dove vuole andare, come vede il proprio futuro.

///

Щодо втручання російських дронів і літаків у міжнародний повітряний простір.

Була і Естонія, і Польща, і Данія, і Норвегія, вже й Швеція давала відповідні сигнали.

Диму без вогню не буває. Все це – це точно ризики, все це – порушення простору, кордонів, порушення міжнародного права.

На це треба реагувати не з точки зору, яка країна під ударом, а з точки зору, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями Росії.

І тому захищати треба всіх. Об’єднаний голос повинен давати відповідь Європи, НАТО, разом з Америкою.

Тому що Росія цього й хоче – щоб реагувало НАТО, але реагувало частково, без Сполучених Штатів Америки.

Бажаний об’єднаний голос. І він повинен реагувати на те, що робить і дозволяє собі Росія.

І ми повинні дивитися не тільки на європейські країни, ми повинні дивитися на країни, які були в Радянському Союзі й над якими Росія втрачає вплив.

Ось де може бути також розповсюджена агресія Росії.

В Молдові сьогодні є проєвропейський результат. І вони молодці, і Президентка Мая молодець, тому що ризиків дуже багато було.

Ризики залишаються, але точно важливо, що населення показало, куди вони хочуть, як вони бачать своє майбутнє.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.