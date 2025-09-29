ZELENSKY (TELEGRAM) * «INTERFERENZA DEI DRONI RUSSI NELLO SPAZIO AEREO INTERNAZIONALE, ALLARME DEI PAESI NORDICI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Sull’interferenza dei droni e degli aerei russi nello spazio aereo internazionale.
Estonia, Polonia, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno dato segnali appropriati.
Non c’è fumo senza arrosto. Tutto questo è sicuramente un rischio, tutto questo è una violazione dello spazio, dei confini e del diritto internazionale.
Dobbiamo reagire a questo non dal punto di vista di quale Paese sia sotto attacco, ma dal punto di vista che l’Europa è sottoposta a teoriche azioni aggressive da parte della Russia.
Ecco perché dobbiamo proteggere tutti. L’Europa, la NATO e l’America devono rispondere con una voce unita.
Perché è questo che vuole la Russia: che la NATO risponda, ma che risponda parzialmente, senza gli Stati Uniti.
Una voce unita è auspicabile. E dovrebbe rispondere a ciò che la Russia sta facendo e si permette di fare.
E non dobbiamo guardare solo ai Paesi europei, ma anche ai Paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica e sui quali la Russia sta perdendo influenza.
È lì che l’aggressione della Russia può essere diffusa.
In Moldavia, oggi c’è un risultato pro-europeo. E stanno facendo bene, e il Presidente Maia sta facendo bene, perché c’erano molti rischi.
I rischi rimangono, ma è sicuramente importante che la popolazione abbia mostrato dove vuole andare, come vede il proprio futuro.
///
Щодо втручання російських дронів і літаків у міжнародний повітряний простір.
Була і Естонія, і Польща, і Данія, і Норвегія, вже й Швеція давала відповідні сигнали.
Диму без вогню не буває. Все це – це точно ризики, все це – порушення простору, кордонів, порушення міжнародного права.
На це треба реагувати не з точки зору, яка країна під ударом, а з точки зору, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями Росії.
І тому захищати треба всіх. Об’єднаний голос повинен давати відповідь Європи, НАТО, разом з Америкою.
Тому що Росія цього й хоче – щоб реагувало НАТО, але реагувало частково, без Сполучених Штатів Америки.
Бажаний об’єднаний голос. І він повинен реагувати на те, що робить і дозволяє собі Росія.
І ми повинні дивитися не тільки на європейські країни, ми повинні дивитися на країни, які були в Радянському Союзі й над якими Росія втрачає вплив.
Ось де може бути також розповсюджена агресія Росії.
В Молдові сьогодні є проєвропейський результат. І вони молодці, і Президентка Мая молодець, тому що ризиків дуже багато було.
Ризики залишаються, але точно важливо, що населення показало, куди вони хочуть, як вони бачать своє майбутнє.