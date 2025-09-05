ZELENSKY (TELEGRAM) * «INSIEME AD ANTÓNIO COSTA, APPELLO PER SOSTENERE L’UCRAINA CONTRO GLI ATTACCHI DELLA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Insieme ad António Costa, ha partecipato al Congresso dei poteri locali e regionali.
Oggi è con noi anche il Ministro degli Affari Esteri della Svezia.
Vorrei ringraziare tutti i nostri amici in Europa e in altre parti del mondo che vengono in Ucraina, che visitano le nostre regioni e vedono cosa sta facendo realmente la Russia e quanto sia importante mantenere un sostegno sufficiente per l’Ucraina.
È il livello sufficiente di sostegno all’Ucraina che fornisce uno degli elementi di pressione sulla Russia.
Il secondo elemento di pressione sono le sanzioni contro la Russia.
Stiamo lavorando insieme su entrambi questi elementi.
Chiedo a tutti voi – a ogni comunità, a ogni leader di comunità – di essere attivi in questo senso al vostro livello e nei contatti con i partner.
Vi prego di promuovere sempre la necessità di ulteriore assistenza.
Tutti possono vedere che la Russia non ferma i suoi attacchi.
Tutti vedono che le conseguenze degli attacchi russi sono gravi, prima di tutto, per le nostre città ordinarie, i villaggi e i civili ucraini.
Il modo in cui l’Europa funziona è che le voci delle comunità spesso contano tanto quanto le voci degli Stati.
Pertanto, è importante che le comunità siano attive.
Взяв участь разом з Антоніу Коштою в Конгресі місцевих та регіональних влад.
Також із нами сьогодні пані міністр закордонних справ Швеції.
Хочу подякувати всім нашим друзям у Європі, в інших частинах світу, які бувають в Україні, які відвідують наші регіони й бачать, що реально робить Росія та наскільки важливо зберігати підтримку України на достатньому рівні.
Саме достатній рівень підтримки України забезпечує один з елементів тиску на Росію.
Другий елемент тиску – це санкції проти Росії.
Разом працюємо над обома цими елементами.
Прошу всіх вас – кожну громаду, кожного лідера громади – бути активними в цьому на своєму рівні та в контактах із партнерами.
Завжди, будь ласка, просувайте необхідність далі допомагати.
Кожен бачить, що Росія не припиняє атак.
Кожен бачить, що наслідки російських ударів тяжкі передусім для наших звичайних міст, сіл, для українських цивільних.
Європа так влаштована, що голоси громад часто мають значення не менше, ніж голоси держав.
Тому важливо, щоб громади були активними.