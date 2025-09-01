ZELENSKY (TELEGRAM) * «INDAGINI OMICIDIO PARUBIY, ABBIAMO LA PRIMA TESTIMONIANZA DEL SOSPETTATO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho appena parlato con il Procuratore Generale Ruslan Kravchenko.
Mi ha riferito di ulteriori passi procedurali riguardanti il sospettato dell’omicidio di Andriy Parubiy.
Abbiamo la prima testimonianza del sospettato.
Sono in corso ulteriori azioni investigative urgenti per stabilire tutte le circostanze dell’omicidio.
L’intero team di agenti di polizia e di procuratori continua a lavorare 24 ore su 24.
Sono grato a tutti coloro che sono coinvolti in questo lavoro.
La Polizia Nazionale e il Ministero degli Affari Interni, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, l’Ufficio del Procuratore – tutti agiscono nel modo più efficiente possibile.
Grazie!
///
Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком.
Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Є перші показання підозрюваного.
Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.
Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.
Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи.
Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно.
Дякую!