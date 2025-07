ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO UCRAINA E FRANCIA, FOCUS SU ASSISTENZA MILITARE E COOPERAZIONE INDUSTRIALE» (VIDEO)

14.29 - lunedì 21 luglio 2025

Ho avuto un incontro con il ministro degli Esteri della Francia Jean-Noël Barrot. Abbiamo discusso dell’aiuto alla difesa, in particolare della necessità di sistemi di difesa aerea, dell’addestramento dei nostri soldati e dei risultati degli incontri nel formato “Ramstein”. Siamo pronti ad espandere la produzione difensiva congiunta. Ci sono decisioni da parte delle aziende francesi di avviare la produzione di droni in Ucraina, e questo è molto prezioso. Abbiamo anche parlato delle sanzioni contro la Russia e dei negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’UE. Ringrazio la Francia, il Presidente Macron e personalmente il signor Barrot per il sostegno che sentiamo fin dai primi giorni della guerra su vasta scala. Grazie per la solidarietà con il nostro popolo

Провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі «Рамштайн». Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України в ЄС.

Дякую Франції, Президенту Макрону й особисто пану Барро за підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Дякую за солідарність із нашим народом!