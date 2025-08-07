Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA UCRAINA E FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, FOCUS SU ASSISTENZA E RIFORME»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.48 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Ho informato del nostro lavoro con i partner per porre fine il prima possibile alla guerra, della conversazione di ieri con il presidente Trump e i leader europei, e dei nostri prossimi passi. Facciamo tutto il possibile per raggiungere una pace dignitosa e duratura entro quest’anno. Siamo grati a tutti coloro che ci aiutano e, naturalmente, confidiamo nel proseguimento del sostegno. È stato importante sentire che il FMI riconosce che, nonostante la guerra, l’Ucraina adempie a tutti i propri obblighi e attua riforme. Abbiamo discusso di un nuovo programma di assistenza finanziaria che rafforzerà gli ucraini sia ora che nel periodo post-bellico. Siamo pronti a fare rapidamente tutti i passi necessari. Il governo sta già lavorando a questo. Abbiamo anche parlato di finanziamenti aggiuntivi per i nostri combattenti. Stiamo considerando varie opzioni. Cercheremo insieme una soluzione. Grazie!

///

Говорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Поінформував про нашу з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами та наші наступні кроки. Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки.

Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим.

Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення. Дякую!

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.