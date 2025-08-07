ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA UCRAINA E FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, FOCUS SU ASSISTENZA E RIFORME»

18.48 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Ho informato del nostro lavoro con i partner per porre fine il prima possibile alla guerra, della conversazione di ieri con il presidente Trump e i leader europei, e dei nostri prossimi passi. Facciamo tutto il possibile per raggiungere una pace dignitosa e duratura entro quest’anno. Siamo grati a tutti coloro che ci aiutano e, naturalmente, confidiamo nel proseguimento del sostegno. È stato importante sentire che il FMI riconosce che, nonostante la guerra, l’Ucraina adempie a tutti i propri obblighi e attua riforme. Abbiamo discusso di un nuovo programma di assistenza finanziaria che rafforzerà gli ucraini sia ora che nel periodo post-bellico. Siamo pronti a fare rapidamente tutti i passi necessari. Il governo sta già lavorando a questo. Abbiamo anche parlato di finanziamenti aggiuntivi per i nostri combattenti. Stiamo considerando varie opzioni. Cercheremo insieme una soluzione. Grazie!

///

Говорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Поінформував про нашу з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами та наші наступні кроки. Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки.

Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим.

Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення. Дякую!