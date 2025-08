ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA UCRAINA E CROAZIA, FOCUS SU SOSTEGNO MILITARE E COOPERAZIONE DIFENSIVA»

17.23 - martedì 5 agosto 2025

*

Ho parlato con il Primo Ministro della Croazia, Andrej Plenković. Ho congratulato Andrej e tutto il popolo croato per la Giornata della Vittoria e della Gratitudine alla Patria, la giornata dei difensori croati. Gli ucraini comprendono come nessun altro l’importanza della sovranità, dell’integrità territoriale e della pace.

Ho informato sulla situazione al fronte, sull’aumento degli attacchi russi contro i civili e sulla collaborazione con i partner per rafforzare i nostri soldati. Abbiamo parlato del nuovo strumento per l’acquisto di armi americane, che funziona già in modo efficace.

Abbiamo anche discusso del meccanismo SAFE e delle possibilità che questo strumento offre per rafforzare le capacità difensive anche dell’Ucraina. La Croazia destinerà la sua quota per sostenere i nostri soldati. Grazie!

Abbiamo coordinato i nostri prossimi passi. Ci stiamo preparando a un’intensa attività diplomatica per dare più forza all’Ucraina.

///

Говорив із Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру.

Поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення наших воїнів. Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює.

Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Дякую!

Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили.