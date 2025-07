ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA UCRAINA E COMMISSIONE EUROPEA, FOCUS SU INTEGRAZIONE E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

16.35 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con la Presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti temi: l’integrazione europea dell’Ucraina, il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia e il funzionamento della nostra infrastruttura anticorruzione. Abbiamo parlato di un disegno di legge che garantisca l’indipendenza e l’efficacia degli organi anticorruzione dell’Ucraina. Ho ringraziato la Commissione Europea per l’esperienza fornita. Abbiamo la stessa visione: è importante che il disegno di legge venga approvato senza indugio, già dalla prossima settimana. Ho informato che l’Ucraina continua a realizzare le riforme necessarie per ottenere aiuti finanziari nell’ambito del meccanismo Ukraine Facility. Oggi ho firmato le leggi sulla riforma di ARMA e il factoring. Ursula ha riconosciuto i progressi nel raggiungimento degli indicatori pertinenti. Ho ringraziato per l’approvazione del diciottesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, soprattutto per la riduzione del prezzo massimo del petrolio russo. L’Ucraina continua la sincronizzazione delle sanzioni europee. Tutti i 18 pacchetti sono attivi in Ucraina. Abbiamo discusso degli sforzi necessari per aprire il primo cluster negoziale relativo all’adesione della nostra nazione all’UE. Lavoreremo su questo con la massima celerità.

///

Говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Багато питань обговорили: європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу нашої антикорупційної інфраструктури.

Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня.

Поінформував, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів.

Подякував за ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту. Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій. Усі 18 пакетів чинні в Україні.

Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно.