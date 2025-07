ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO TRA L’UCRAINA E ISRAELE, RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA E DIFENSIVA» (VIDEO)

19.46 - mercoledì 23 luglio 2025

Ho avuto un incontro con il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Saar. Ringrazio per il sostegno all’Ucraina e agli ucraini e per questa visita. Abbiamo parlato della nostra cooperazione, soprattutto economica e difensiva, del rafforzamento della difesa aerea ucraina e delle possibilità di produzione congiunta di armi. Siamo grati a Israele per la decisione di destinare aiuti per i sistemi di approvvigionamento idrico nelle regioni meridionali. Questo è molto importante. Speriamo anche nel sostegno agli sforzi per lo sminamento umanitario delle zone contaminate. Ne abbiamo discusso durante l’incontro. Grazie per la disponibilità ad aiutare.

