ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO IN DANIMARCA CON IL PRIMO MINISTRO FREDERIKSEN., FOCUS SU DIFESA E SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

15.24 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ha iniziato la sua visita in Danimarca con un incontro con il Primo Ministro Mette Frederiksen.

Abbiamo discusso di ciò che è più importante per l’Ucraina oggi: i punti chiave della futura architettura di sicurezza. Grazie per la sua disponibilità a impegnarsi in modo sostanziale.

La Danimarca è tra i leader nell’aiutare l’Ucraina. Grazie ai nostri accordi, la produzione di armi è già in funzione e il modello danese ha dimostrato la sua efficacia. Si tratta di un aiuto concreto che rafforza la nostra difesa. E abbiamo parlato di approfondire questa partnership. Abbiamo anche discusso del percorso di integrazione europea e della necessità di esercitare una pressione ancora maggiore sulla Russia. il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE dovrebbe essere davvero doloroso per Mosca.

Ringrazio la Danimarca, l’intera nazione e Mette personalmente per il continuo sostegno all’Ucraina e agli ucraini.

Започав свій візит до Данії із зустрічі з Премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен.

Обговорили найважливіше для України зараз – ключові пункти майбутньої архітектури безпеки. Дякую за готовність предметно долучитися.

Данія серед лідерів у допомозі Україні. Завдяки нашим домовленостям уже працює виробництво зброї, довела свою ефективність і данська модель. Це реальна допомога, яка зміцнює нашу оборону. І ми говорили про поглиблення такого партнерства. Також обговорили євроінтеграційний трек і необхідність ще більшого тиску на Росію. 19-й санкційний пакет ЄС має стати справді болючим для Москви.

Дякую Данії, усьому народу та особисто Метте за незмінну підтримку України й українців.