ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CRUCIALE AL COORDINAMENTO UCRAINO, DECISIONI PER IL SOSTEGNO AI LIBERATI DAL CAMPO RUSSO» (VIDEO)

17.12 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi si è tenuto un importante incontro al Quartier Generale di Coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra con tutti gli operatori coinvolti negli scambi e con le persone che sono state riportate a casa dalla prigionia russa. Sono state discusse molte questioni importanti. Si è affrontato il superamento delle difficoltà nelle visite mediche per i liberati, tenendo conto delle malattie e condizioni acquisite in prigionia, la riabilitazione e reintegrazione, l’assistenza psicologica, l’espansione del programma per la salute mentale e nuovi metodi per la formazione delle liste di scambio. Sono state date disposizioni per elaborare e attuare rapidamente le decisioni pertinenti. Per ogni questione ci sono responsabili dedicati. Bisogna continuare il lavoro sistematico per supportare i militari e i civili liberati dalla prigionia e tutto il lavoro che contribuisce al ritorno di tutti gli ucraini dalla schiavitù russa. Ogni persona è importante per l’Ucraina.

Важлива зустріч була сьогодні в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими з усіма, хто працює над обмінами, та нашими людьми, яких було повернуто додому з російського полону. Багато важливих питань обговорили. Розв’язання проблемних питань із проходженням медичних комісій звільненими з полону, врахування хвороб і станів, набутих у полоні, реабілітація та реінтеграція, психологічна допомога, масштабування програми ментального здоров’я, нові підходи до формування списків на обмін.

Доручив опрацювати та втілити відповідні рішення якнайшвидше. Щодо всіх питань є окремо відповідальні. Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних і всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі. Кожна людина для України важлива.