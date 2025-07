ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO COSTRUTTIVO TRA UCRAINA E REGNO UNITO, FOCUS SU SICUREZZA E COOPERAZIONE ANTI-CORRUZIONE»

11.31 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

C’è stata una conversazione molto buona e concreta con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Ho ringraziato per la leadership del Regno Unito nel formato «Ramstein» e per le nuove sanzioni contro la Russia. Mosca deve sentire il prezzo della sua aggressione esattamente come merita. Questo lavoro continuerà.

Ho informato sulla riunione di ieri con la parte russa a Istanbul, in cui siamo riusciti ad accordarci per un prossimo scambio di prigionieri. La delegazione ucraina ha ribadito ancora una volta che deve esserci un cessate il fuoco e ha proposto di tenere un incontro al livello dei leader entro la fine di agosto.

Abbiamo discusso il lavoro diplomatico con i partner in Europa e negli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza. Ringrazio per il sostegno costante.

Ho informato sulla preparazione di un disegno di legge che rafforzerà il sistema dell’ordine pubblico e garantirà l’indipendenza e l’efficacia dell’infrastruttura anticorruzione. Keir ha suggerito di coinvolgere esperti che potrebbero essere utili per una cooperazione a lungo termine. Abbiamo concordato di rimanere in contatto su questa questione. Condividiamo la necessità di proteggere i valori di una vita normale, contrastare qualsiasi influenza e interferenza russa e fare tutto il possibile per rendere la nostra Europa più forte.

///

Дуже хороша й предметна розмова з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Подякував за лідерство Британії у форматі «Рамштайн» і нові санкції проти Росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме.

Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки. Дякую за незмінну підтримку.

Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою.