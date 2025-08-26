ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON VERTICI MILITARI UK, CONFRONTO SU SUPPORTO BELLICO E SFORZI DIPLOMATICI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ha incontrato l’Ammiraglio Anthony Radakin, Capo dello Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito, e il suo successore, il Maresciallo Capo dell’Aria Richard Knighton.
Abbiamo discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina: la situazione al fronte, le esigenze dei nostri soldati e la fornitura delle armi necessarie, il finanziamento della produzione di droni ucraini e i progetti congiunti.
Abbiamo anche parlato degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra e raggiungere una pace reale e sostenibile. Dobbiamo massimizzare il ritmo di lavoro e garantire chiarezza e precisione in tutto ciò che riguarda le garanzie di sicurezza. Per questo motivo abbiamo anche discusso in dettaglio il lavoro dei consiglieri di sicurezza nazionale sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e gli sviluppi all’interno della coalizione dei volenterosi.
Ringrazio l’Ammiraglio, il Regno Unito, il Governo e il popolo per averci rafforzato dall’inizio di questa guerra, per essere al nostro fianco.
Зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.
Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти.
Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Тому детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих.
Дякую адміралу, Великій Британії, уряду й народу за посилення нас від початку цієї війни, за те, що ви незмінно стоїте поруч із нами.