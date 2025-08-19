ZELENSKY * (TELEGRAM) : «INCONTRO CON PRIMO MINISTRO DELLA NORVEGIA, GARANZIE CRUCIALI PER LA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha parlato con il Primo Ministro della Norvegia, Jonas Harrøe Stere.
Abbiamo scambiato le valutazioni degli incontri a Washington e abbiamo discusso del nostro lavoro congiunto con tutti i partner sulle forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina.
Jonas ha osservato che si tratta di un risultato davvero storico: L’Europa non è mai stata così unita intorno all’Ucraina.
Siamo fiduciosi che la pace possa diventare affidabile e duratura, e le garanzie di sicurezza sono la chiave per questo.
Gli ucraini hanno difeso la loro indipendenza, l’Ucraina ha unito molte nazioni e, fornendo forti garanzie di sicurezza, assicurerà sicuramente il futuro degli ucraini.
Ora stiamo lavorando attivamente a tutti i livelli sulle specifiche, su quale sarà l’architettura delle garanzie, con tutti i membri della coalizione dei volenterosi, in modo molto concreto con gli Stati Uniti, e questo è uno dei maggiori risultati di Washington.
Sono grato a tutti coloro che ci aiutano.
Naturalmente, abbiamo parlato delle nostre relazioni bilaterali con la Norvegia: facciamo molte cose insieme.
Apprezziamo soprattutto la cooperazione nel settore energetico.
Abbiamo concordato di incontrare Jonas nel prossimo futuro.
Grazie!
///
Говорив із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України.
Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України.
Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього.
Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців.
Зараз ми активно працюємо на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно – зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону.
Вдячний усім, хто допомагає.
Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо.
Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері.
Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом.
Дякую!