ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO CON PRESIDENTE METSOLA: «DIFENDERE L’UCRAINA SIGNIFICA PROTEGGERE L’INTEGRITÀ EUROPEA»

17.07 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Proteggere l’Ucraina significa proteggere l’Europa, e aiutare l’Ucraina significa aiutare l’Europa.

La Russia ha sempre disprezzato l’Europa unita.

La Russia non ha mai creduto che l’Europa possa essere forte.

Nel corso degli anni, insieme a tutto il team europeo, con molti leader europei, abbiamo dimostrato che la Russia si sbagliava esattamente in questo atteggiamento verso l’Europa e gli europei.

Ed è importante che l’Ucraina non faccia altro che aumentare l’unità, la forza e l’influenza dell’Europa negli affari globali.

Ora vediamo come si stanno ricostruendo le relazioni tra Europa e America, come l’Europa sta costruendo la sua nuova posizione negli affari globali.

È importante che l’Europa continui ad essere un attore globale, un difensore globale della libertà e dei diritti umani.

Lo garantiremo, tutti insieme.

Lo ha detto durante una chiacchierata con i media dopo un incontro con il Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Захист України – це захист Європи, і допомога Україні – це допомога Європі.

Росія завжди ставилася з презирством до обʼєднаної Європи.

Росія ніколи не вірила, що Європа може бути сильною.

Цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась у такому ставленні до Європи та європейців.

І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили та впливу на глобальні справи.

Зараз ми бачимо, як перебудовуються відносини між Європою та Америкою, як Європа вибудовує свою нову позицію в глобальних справах.

Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним субʼєктом – глобальним захисником свободи та людських прав.

Ми це забезпечимо – всі разом.

Сказав це під час спілкування з медіа за результатами зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

