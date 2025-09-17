ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO CON PRESIDENTE METSOLA: «DIFENDERE L’UCRAINA SIGNIFICA PROTEGGERE L’INTEGRITÀ EUROPEA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Proteggere l’Ucraina significa proteggere l’Europa, e aiutare l’Ucraina significa aiutare l’Europa.
La Russia ha sempre disprezzato l’Europa unita.
La Russia non ha mai creduto che l’Europa possa essere forte.
Nel corso degli anni, insieme a tutto il team europeo, con molti leader europei, abbiamo dimostrato che la Russia si sbagliava esattamente in questo atteggiamento verso l’Europa e gli europei.
Ed è importante che l’Ucraina non faccia altro che aumentare l’unità, la forza e l’influenza dell’Europa negli affari globali.
Ora vediamo come si stanno ricostruendo le relazioni tra Europa e America, come l’Europa sta costruendo la sua nuova posizione negli affari globali.
È importante che l’Europa continui ad essere un attore globale, un difensore globale della libertà e dei diritti umani.
Lo garantiremo, tutti insieme.
Lo ha detto durante una chiacchierata con i media dopo un incontro con il Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
///
Захист України – це захист Європи, і допомога Україні – це допомога Європі.
Росія завжди ставилася з презирством до обʼєднаної Європи.
Росія ніколи не вірила, що Європа може бути сильною.
Цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась у такому ставленні до Європи та європейців.
І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили та впливу на глобальні справи.
Зараз ми бачимо, як перебудовуються відносини між Європою та Америкою, як Європа вибудовує свою нову позицію в глобальних справах.
Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним субʼєктом – глобальним захисником свободи та людських прав.
Ми це забезпечимо – всі разом.
Сказав це під час спілкування з медіа за результатами зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.