ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO CON MACRON: «FRANCIA AL FIANCO DELL’UCRAINA, COORDINAMENTO PER GARANZIE DI SICUREZZA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Francia è al fianco dell’Ucraina e siamo grati all’intero popolo francese e personalmente al Presidente Macron per il forte sostegno al nostro Paese e per la leadership della Francia in molte iniziative e coalizioni.
Durante l’incontro di oggi con il Presidente Macron, abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista della riunione dei leader della Coalizione dei Volenterosi che si terrà domani e abbiamo discusso del lavoro preparatorio sulle garanzie di sicurezza. Credo che il nostro lavoro porterà forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Stiamo tutti lavorando su questo.
Abbiamo anche parlato del sostegno alla difesa per l’Ucraina: soddisfare le esigenze attuali, rafforzare le sanzioni contro la Russia e le opportunità di utilizzare i beni russi congelati. Un’attenzione particolare è stata rivolta al nostro movimento verso l’Unione Europea. Apprezziamo il sostegno della Francia in questo ambito.
Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто Президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях.
Під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки. Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо.
Говорили також про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів. Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні.